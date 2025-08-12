Прокуратура в Самаре официально вынесла предостережения 13 управляющим компаниям

Прокуратура Красноглинского района Самары проверила, как управляющие компании готовят дома к зиме 2025−2026 годов.
Выяснилось, что некоторые из них не до конца заполнили данные в системе «Электронное ЖКХ» — не загрузили все нужные документы для получения паспорта готовности домов к отопительному сезону.
Из-за таких нарушений может затянуться подача тепла в дома, когда начнётся похолодание.
Чтобы этого не допустить, прокуратура официально предупредила руководителей 13 управляющих организаций: закон нарушать нельзя, и все сведения нужно предоставлять вовремя и в полном объёме.
Контроль за подготовкой домов к зиме продолжается. Следить за выполнением требований будут и дальше.
