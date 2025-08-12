Крупная авария оставила город в Томской области без электричества и воды

Крупная авария на энергетическом объекте оставила без электроснабжения весь город Стрежевой в Томской области. Как сообщил мэр Валерий Дениченко, пожар на кабельной эстакаде местной подстанции привел к полному отключению города с населением около 40 тысяч человек.
Ситуация осложняется угрозой переполнения канализационных систем, что вынуждает власти готовиться к полному отключению водоснабжения. Коммунальные службы работают в экстренном режиме, пытаясь предотвратить затопление подвалов сточными водами.
Жителям рекомендовано запастись питьевой водой и по возможности временно покинуть город. Полное восстановление электроснабжения ожидается не ранее второй половины дня.
