Крупная авария оставила город в Томской области без электричества и воды

Крупная авария на энергетическом объекте оставила без электроснабжения весь город Стрежевой в Томской области. Как сообщил мэр Валерий Дениченко, пожар на кабельной эстакаде местной подстанции привел к полному отключению города с населением около 40 тысяч человек.

Ситуация осложняется угрозой переполнения канализационных систем, что вынуждает власти готовиться к полному отключению водоснабжения. Коммунальные службы работают в экстренном режиме, пытаясь предотвратить затопление подвалов сточными водами.

Жителям рекомендовано запастись питьевой водой и по возможности временно покинуть город. Полное восстановление электроснабжения ожидается не ранее второй половины дня.

