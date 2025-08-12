В Башкирии молния убила семь лошадей

В Башкирии во время грозы молния убила табун лошадей. Об этом сообщил Mash.
По словам местных жителей, днём, 11 августа, в селе 1-е Туркменово во время непогоды разряд молнии поразил семь животных. К сожалению, спасти лошадей не удалось.
Инцидент произошёл в Баймакском районе во время грозы.
