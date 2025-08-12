Заключённый в Красноярске пытался купить место в колонии за 15 тысяч рублей

В Красноярске задержанный в СИЗО-1 попытался подкупить сотрудника ГУФСИН.
По данным следствия, 41-летний осуждённый предложил оперативнику 15 тысяч рублей за перевод в одну из колоний города.
Однако сотрудник ведомства отказался от взятки и сообщил о попытке подкупа руководству. В отношении заключённого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).
Честного сотрудника ГУФСИН отметили благодарностью и денежной премией. Расследование инцидента продолжается.
Ранее рассказывали, что экс-руководитель красноярского ПФР получил 9 лет колонии за коррупционные схемы.