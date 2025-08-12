В Башкирии мужчины начали получать уведомления о воинском учете

Жители Башкирии стали получать на «Госуслугах» сообщения о включении их данных в единую систему воинского учета. Эти уведомления, появившиеся с июля 2025 года, связаны исключительно с переводом учета в цифровой формат, а не с какими-либо изменениями в статусе граждан.