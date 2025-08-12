Ричмонд
Эксперт о риске взломов: «Кибероружие становится доступным неспециалистам»

Эксперт по безопасности Захаренко: Кибероружие дешевеет и становится доступным.

Источник: Комсомольская правда

Кибероружие становится все дешевле и доступнее. Вредоносные программы и оборудование, которые раньше были доступны только профессионалам, теперь может использовать даже неспециалист. Об этом KP.RU рассказал эксперт компании СЕО «Облакотека» Максим Захаренко.

— Кибероружие (речь о вредоносном ПО и оборудовании, предназначенном для нанесения ущерба в киберпространстве — Авт.) дешевеет и становится доступным даже неспециалистам. Кроме того, все больше бизнес-процессов завязано на интернет и облака — а, значит, точек входа становится больше, — предупредил специалист.

Особенно уязвимы промышленные объекты — электростанции, нефтепроводы и другие критически важные системы. Взлом таких объектов может не только нанести экономический ущерб, но и поставить под угрозу жизни людей. Блокировка систем управления способна привести к серьезным авариям и сбоям в работе.

При этом небольшие компании тоже не должны расслабляться. По словам Захаренко, именно на них хакеры часто отрабатывают свои методы и проверяют уязвимости.

Напомним, в первой половине 2025 года на Россию пришлось 5400 кибератак — это на 54% больше, чем в прошлом году. Основные цели — финансовый сектор, IT, телекоммуникации и электронная торговля.