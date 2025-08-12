Эксперт о риске взломов: «Кибероружие становится доступным неспециалистам»

— Кибероружие (речь о вредоносном ПО и оборудовании, предназначенном для нанесения ущерба в киберпространстве — Авт.) дешевеет и становится доступным даже неспециалистам. Кроме того, все больше бизнес-процессов завязано на интернет и облака — а, значит, точек входа становится больше, — предупредил специалист.