В Самарской области будут судить 12 участников наркосети за 27 преступлений

Следствие завершило работу по громкому делу о крупной наркопреступной группировке, действовавшей на территории Самарской области.
К суду готовятся 12 человек, обвиняемых в систематическом сбыте героина в крупных масштабах.
По версии правоохранителей, организованная группа была создана в 2023 году выходцем из Средней Азии, который из-подполья запустил сеть сбыта через популярный мессенджер.
Через интернет-магазин, работавший в теневом сегменте, координировались все сделки. Сам организатор до сих пор находится в розыске.
Преступная схема была отлажена до мелочей: одна команда занималась приёмом и фасовкой крупных партий героина, а затем размещала наркотики в заранее подготовленных тайниках.
Вторая группа — курьеры-закладчики — оперативно доставляла дозы конечным потребителям по заранее согласованным точкам.
Только за девять месяцев — с октября 2023 по июнь 2024 года — фигуранты совершили не менее 27 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
В ходе спецопераций силовики изъяли более 4 килограммов героина — часть из них была найдена в автомобиле одного из участников, остальное — в тайниках и квартирах обвиняемых.
Всем 12 фигурантам уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовные дела возбуждены по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ — покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Материалы дел с утверждёнными обвинительными заключениями переданы в суд. Судебное разбирательство начнётся в ближайшее время.
