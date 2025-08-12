Эксперт рассказал, какие риски несет обращение к услугам хакеров

Многие люди задумываются о том, чтобы нанять хакера для решения своих проблем — будь то удаление неприятной статьи из интернета или проверка, не скрывает ли должник свои деньги. Эксперт по безопасности программного обеспечения Евгений Фроликов рассказал KP.RU, что грозит тем, кто решит пойти этим путем.