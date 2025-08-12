Эксперт рассказал, какие риски несет обращение к услугам хакеров

Многие люди задумываются о том, чтобы нанять хакера для решения своих проблем — будь то удаление неприятной статьи из интернета или проверка, не скрывает ли должник свои деньги. Эксперт по безопасности программного обеспечения Евгений Фроликов рассказал KP.RU, что грозит тем, кто решит пойти этим путем.
— Не стоит поддаваться такому искушению — это уголовная зона для всех участников такой «операции». Кроме того, в реальности исполнители часто «кидают» клиентов или используют полученную от них информацию против них же, — объяснил эксперт.
В интернете время от времени появляются предложения оказать такие «деликатные услуги» — они тщательно замаскированы, но понятны тем, кто ищет помощи. Часто они появляются не только в даркнете, но и на обычных интернет-сервисах.
Как заявляют многие эксперты, самый распространенный способ получения персональных данных — фишинг. Мошенники рассылают письма якобы от банков с просьбой подтвердить данные карты. Письма выглядят очень убедительно, и многие попадаются на этот трюк.