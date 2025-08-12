Бастрыкину доложат о смерти 12-летней школьницы в больнице под Новосибирском

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств смерти 12-летней школьницы в Новосибирской области в результате неверно поставленного диагноза. Об этом сообщили в СК РФ.
Ведомство заинтересовалось статьей в одном из местных СМИ, в которой критиковался ход расследования уголовного дела о гибели девочки в результате ошибки врачей. Журналисты выяснили, что медики лечили ее от ОРВИ, а на самом деле у ребенка прогрессировала менингококковая инфекция.
— Мать школьницы требует производства новой судебной медэкспертизы, чтобы доказать виновность врачей, — сказано в Telegram-канале ведомства.
СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности». Руководителю СУ СК РФ по Новосибирской области Бадулину А. Н. поручено доложить о ходе его расследования и установленных обстоятельствах.
