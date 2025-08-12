Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 25 украинских беспилотников над российскими регионами

За сутки российские системы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников. Об этом во вторник, 12 августа, сообщили в Министерстве обороны России.

— В течение прошедшей ночи с 23:50 по московскому времени 11 августа до 03:40 по московскому времени 12 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Из них 22 были перехвачены над территорией Ростовской области, а еще три — над Ставропольским краем, передает Telegram-канал МО РФ.

11 августа силы противовоздушной обороны сбили 312 беспилотников и семь снарядов системы HIMARS за сутки. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в Сумской области.

За ночь 11 августа силами противовоздушной обороны были уничтожены 32 украинских дрона над российскими регионами. Наибольшее количество БПЛА сбили над Белгородской областью.

