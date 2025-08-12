Бывшего руководителя научного центра Минобороны обвиняют в миллионных взятках

Обвинение утверждает, что Бобров отбирал сотрудников, готовых за вознаграждение войти в группу для получения надбавок, премий и административного покровительства. Он также занимался сбором и распределением незаконных денежных средств. Долгов оформлял документы о назначении выплат, согласовывая их с Рутько, который обеспечивал общее содействие и влиял на размер вознаграждений. Размер взяток, по данным следствия, коррелировал с величиной ежемесячной надбавки.