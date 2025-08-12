Бывшего руководителя научного центра Минобороны обвиняют в миллионных взятках

Московский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны РФ полковника Игоря Рутько. Обвинение включает получение взяток на сумму порядка 30 млн рублей и превышение должностных полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности. Информация подтверждается материалами суда, изученными «ТАСС».
Игорю Рутько инкриминируется совершение семи эпизодов преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), двух эпизодов по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере группой лиц), а также одного преступления по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий группой лиц из корыстных побуждений).
Совокупный размер незаконно полученных денежных средств достигает 30 млн рублей. Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем дело рассматривается в особом порядке. В настоящее время Рутько содержится под домашним арестом.
Согласно следствию, в 2014 году для ускорения работ по обновлению электронных топографических карт для Индии Рутько инициировал создание специальной группы сотрудников института. Участникам были делегированы дополнительные функции с назначением ежемесячной стимулирующей надбавки.
В группу вошли старший научный сотрудник Игорь Бобров (назначен помощником руководителя) и бывший главный научный сотрудник Евгений Долгов (руководитель группы). По версии следствия, не позднее 31 декабря 2014 года Бобров разработал схему коррупционных действий, предложив Рутько и Долгову сформировать организованную группу.
Обвинение утверждает, что Бобров отбирал сотрудников, готовых за вознаграждение войти в группу для получения надбавок, премий и административного покровительства. Он также занимался сбором и распределением незаконных денежных средств. Долгов оформлял документы о назначении выплат, согласовывая их с Рутько, который обеспечивал общее содействие и влиял на размер вознаграждений. Размер взяток, по данным следствия, коррелировал с величиной ежемесячной надбавки.
