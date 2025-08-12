Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 25 БПЛА над двумя российскими регионами

В период с 23:50 мск 11 августа до 3:40 12 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 22 беспилотника самолетного типа над территорией Ростовской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще три дрона сбили над Ставропольским краем.

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что отражена атака БПЛА в Миллеровском районе. Там в трех частных домах выбиты стекла, еще в одном повреждена кровля, пострадавших нет. В Ставропольском крае ночью объявляли беспилотную опасность, информации о последствиях атаки пока нет.

