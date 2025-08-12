Силы ПВО за ночь сбили 25 БПЛА над двумя российскими регионами

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что отражена атака БПЛА в Миллеровском районе. Там в трех частных домах выбиты стекла, еще в одном повреждена кровля, пострадавших нет. В Ставропольском крае ночью объявляли беспилотную опасность, информации о последствиях атаки пока нет.
