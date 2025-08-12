Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель «Nissan» вылетел в кювет и врезался в дерево в Новосибирской области

Мужчина скончался на месте.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Коченёвском районе 11 августа около 15 часов водитель 1986 года рождения погиб в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Новосибирской области.

Мужчина за рулём автомобиля «Nissan Pulsar» ехал со стороны села Студенкино в направлении села Новомихайловка. На 7 км трассы он пошёл на обгон, но не справился с управлением и угодил в кювет. На полной скорости машина столкнулась с деревом. Водитель скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Сотрудники ГАИ проводят проверку.

Андрей Лактионов