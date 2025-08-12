Водитель «Nissan» вылетел в кювет и врезался в дерево в Новосибирской области

В Коченёвском районе 11 августа около 15 часов водитель 1986 года рождения погиб в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Новосибирской области.
Мужчина за рулём автомобиля «Nissan Pulsar» ехал со стороны села Студенкино в направлении села Новомихайловка. На 7 км трассы он пошёл на обгон, но не справился с управлением и угодил в кювет. На полной скорости машина столкнулась с деревом. Водитель скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.
Сотрудники ГАИ проводят проверку.
Андрей Лактионов