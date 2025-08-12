Ричмонд
Силы ПВО уничтожили 25 БПЛА во вторник

Атаке противника подверглись Ростовская область и Ставропольский край.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны за ночь 12 августа уничтожили на российскими регионами 25 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что дроны противника ликвидированы над Ростовской областью и Ставропольским краем.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о масштабной атаке украинских беспилотников с 7:20 до 13:00 11 августа. 20 дронов Вооруженных сил Украины были ликвидированы над территориями Калужской и Брянской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря.

9 августа в Славянском районе Краснодарского края в результате атаки украинских беспилотников пострадали четыре человека, семь жилых домов и шесть автомобилей. Все пострадавшие получили осколочные ранения, им оперативно оказали медицинскую помощь.

