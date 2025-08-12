В Башкирии в реке Уршак утонул 15-летний подросток

В Башкирии обнаружили тело 15-летнего юноши в реке Уршак возле деревни Боголюбовка. Как сообщили в МЧС республики, вечером 11 августа подросток отправился к водоему, чтобы проверить утиные гнезда, но домой так и не вернулся.
По словам матери, сын вышел из дома около девяти часов вечера без мобильного телефона. Утром следующего дня водолазы Госкомитета по чрезвычайным ситуациям нашли его тело в реке.
Сейчас следственные органы выясняют обстоятельства случившегося.
