В Башкирии в реке Уршак утонул 15-летний подросток

Пропавшего в Башкирии 15-летнего подростка нашли мертвым.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии обнаружили тело 15-летнего юноши в реке Уршак возле деревни Боголюбовка. Как сообщили в МЧС республики, вечером 11 августа подросток отправился к водоему, чтобы проверить утиные гнезда, но домой так и не вернулся.

По словам матери, сын вышел из дома около девяти часов вечера без мобильного телефона. Утром следующего дня водолазы Госкомитета по чрезвычайным ситуациям нашли его тело в реке.

Сейчас следственные органы выясняют обстоятельства случившегося.

