Во Владивостоке мальчик разбил девочке голову камнем: идёт разбирательство

Ранее в новых медиа появилось видео с этим происшествием. На кадрах видно, как три девочки проходят мимо двух мальчиков. Группы подростков явно не контактируют — не видно, чтобы кто-то из них что-либо произносил. Без видимой причины один из мальчишек бросает ранее поднятый с земли камень вслед уходящим девочкам. Когда одна из них хватается за голову после удара, мальчишки бросаются бежать.