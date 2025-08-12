Во Владивостоке мальчик разбил девочке голову камнем: идёт разбирательство

Прокуратура Приморского края взяла под контроль расследование инцидента, который произошёл вечером понедельника, 11 августа, во Владивостоке в районе торгового центра «Ладыгина». По информации пресс-службы надзорного ведомства, один из подростков бросил камень в группу школьниц, в результате чего одна девочка получила травму головы.
Пострадавшей вовремя была оказана медицинская помощь. Прокуратура поставила задачу установить все обстоятельства произошедшего и оценить полноту мер, которые предпринимают органы системы профилактики.
Кроме того, ведомство намерено проверить условия жизни и воспитания детей, участвовавших в конфликте, чтобы выявить причины и предпосылки возникновения инцидента.
Ранее в новых медиа появилось видео с этим происшествием. На кадрах видно, как три девочки проходят мимо двух мальчиков. Группы подростков явно не контактируют — не видно, чтобы кто-то из них что-либо произносил. Без видимой причины один из мальчишек бросает ранее поднятый с земли камень вслед уходящим девочкам. Когда одна из них хватается за голову после удара, мальчишки бросаются бежать.