Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае трое парней избили подростков и приставили пистолет к голове девушки

В Минусинске Красноярского края трое молодых людей напали на группу подростков в городском парке.

В Минусинске Красноярского края трое молодых людей напали на группу подростков в городском парке.

По данным следствия, 15-летний, 17-летний и 18-летний парни избили 13-летнего и 15-летнего подростков, с которыми у них был конфликт. Во время нападения старший из нападавших приставил пневматический пистолет к голове 17-летней девушки, угрожая выстрелить.

Все трое нападавших задержаны и помещены под домашний арест. Следствие квалифицировало их действия как хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, используемого в качестве оружия. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе 12-летний мотоциклист погиб в лобовом столкновении с грузовиком.