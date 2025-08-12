В Красноярском крае трое парней избили подростков и приставили пистолет к голове девушки

По данным следствия, 15-летний, 17-летний и 18-летний парни избили 13-летнего и 15-летнего подростков, с которыми у них был конфликт. Во время нападения старший из нападавших приставил пневматический пистолет к голове 17-летней девушки, угрожая выстрелить.