В Красноярском крае трое парней избили подростков и приставили пистолет к голове девушки

В Минусинске Красноярского края трое молодых людей напали на группу подростков в городском парке.
По данным следствия, 15-летний, 17-летний и 18-летний парни избили 13-летнего и 15-летнего подростков, с которыми у них был конфликт. Во время нападения старший из нападавших приставил пневматический пистолет к голове 17-летней девушки, угрожая выстрелить.
Все трое нападавших задержаны и помещены под домашний арест. Следствие квалифицировало их действия как хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, используемого в качестве оружия. Расследование продолжается.
