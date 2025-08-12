Ричмонд
Мужчину, скрывавшегося после смертельного ДТП, доставили из США в Иркутск

Обвиняемый будет находиться под стражей до вынесения приговора.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутск этапировали 43-летнего местного жителя, который несколько лет скрывался за границей от ответственности за смертельное ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, мужчина находился в международном розыске по линии Интерпола.

— По данным следствия, в ноябре 2017 года в Ленинском округе Иркутска он, управляя автомобилем «Ниссан Теана» с превышением скорости, сбил пешехода, который скончался на месте. После заведения уголовного дела обвиняемый находился под подпиской о невыезде, но в декабре 2022 года бежал из России, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

За время розыска мужчина успел пожить в четырех странах: Беларуси, Турции, Таиланде и США. Благодаря совместной работе российских правоохранителей и зарубежных коллег через Интерпол его удалось задержать в США и в июне 2025 года депортировать в Россию.

Сейчас обвиняемый содержится под стражей. Ему вменяют нарушение ПДД, повлекшее смерть человека.

