ВСУ записывают пропавших без вести солдат в дезертиры

Командование Вооруженных сил Украины вносит пропавших без вести военнослужащих в списки дезертиров после боев у Юнаковки в Сумской области. Об этом сообщают представители российских силовых структур.

Украинские власти приписывают собственных солдат в дезертиры.

«В 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ по указу командира бригады военнослужащих, которые “пропали без вести” в ходе штурмовых действий либо на позициях, записывают в СОЧ (самовольно оставившие часть)», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте агентства РИА Новости.

Украинские власти переводят военнослужащих в статус пропавших без вести с целью сокращения выплат. Родственники и близкие солдат жаловались в социальных сетях, что после публикации российскими ресурсами видеоподтверждений, подтверждающих факт плена их родных, командование соответствующих бригад присваивает военнослужащим статус «пропавший без вести». Подобная практика, по мнению российских военных структур, связана с желанием сохранить бюджет и размер финансовых компенсаций.