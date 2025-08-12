ВСУ записывают пропавших без вести солдат в дезертиры

Украинские власти переводят военнослужащих в статус пропавших без вести с целью сокращения выплат. Родственники и близкие солдат жаловались в социальных сетях, что после публикации российскими ресурсами видеоподтверждений, подтверждающих факт плена их родных, командование соответствующих бригад присваивает военнослужащим статус «пропавший без вести». Подобная практика, по мнению российских военных структур, связана с желанием сохранить бюджет и размер финансовых компенсаций.