Адвоката из коллегии Сергея Жорина Шуваеву жестоко избили в Москве

Адвоката из коллегии Сергея Жорина Юлию Шуваеву жестоко избили на проспекте Мира в столице, она поступила в больницу с травмами различной степени тяжести. Об этом во вторник, 12 августа, сообщили представители экстренных служб.
Сергей Жорин заявил, что избившего задержали и отпустили после допроса. Адвокат обратился к правоохранителям с требованием «уделить внимание произошедшему».
— В одно из столичных медицинских учреждений с травмами различной степени тяжести поступила Юлия Шуваева. В настоящее время состояние пациентки врачами московской больницы оценивается как стабильное, — цитирует сообщение ТАСС.
