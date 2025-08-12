Ричмонд
В Ставрополе успешно отразили атаку беспилотников

В ночь на 12 августа в Ставрополе были подавлены беспилотные летательные аппараты, пытавшиеся атаковать город.

В ночь на 12 августа в Ставрополе были подавлены беспилотные летательные аппараты, пытавшиеся атаковать город. Об этом сообщил мэр Иван Ульянченко в своём Telegram-канале.

По данным городских властей, системы радиоэлектронной борьбы своевременно обнаружили и нейтрализовали угрозу. В результате атаки в одном из социальных учреждений выбило стёкла, но жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия оперативно работали экстренные службы. В настоящее время в регионе продолжает действовать режим «беспилотной опасности», введённый для своевременного реагирования на подобные угрозы.

Ранее в эту же ночь средства ПВО отразили атаку дронов в соседней Ростовской области, где были повреждены несколько жилых домов.

Власти призывают жителей сохранять бдительность и оперативно сообщать о любых подозрительных объектах в воздухе по номеру 112. Ситуация в городе находится под контролем, все службы приведены в состояние повышенной готовности.