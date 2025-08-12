В Ростовской области и на Ставрополье ночью за четыре часа сбили 25 БПЛА

Над Ростовской областью и Ставропольским краем минувшей ночью почти за четыре часа, в период с 23:50 до 03:40 мск, сбили 25 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, в ростовском регионе было перехвачено 22 БПЛА, в ставропольском — 3.
Украинские атаки отражали дежурные средства противовоздушной обороны, уточнили в министерстве.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, но зафиксировали повреждения в домах в Миллеровском районе региона. Ставропольский глава Владимир Владимиров еще не прокомментировал ситуацию.
