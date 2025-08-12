Системы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников за ночь

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили ночную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, в период с 23:50 11 августа до 03:40 12 августа было перехвачено и уничтожено 25 вражеских БПЛА самолетного типа.
Основная часть воздушных целей — 22 беспилотника — была нейтрализована над территорией Ростовской области. Еще три летательных аппарата сбиты над Ставропольским краем.
Напомним, что в Ростовской области в результате атаки БПЛА повреждены три частных дома — выбиты стекла. В четырехквартирном жилом доме повреждены кровля, оконные конструкции и забор.
Ранее сообщалось, что над двумя российскими регионами сбили БПЛА.