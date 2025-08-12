Ричмонд
Системы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников за ночь

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили ночную атаку украинских беспилотников.

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили ночную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, в период с 23:50 11 августа до 03:40 12 августа было перехвачено и уничтожено 25 вражеских БПЛА самолетного типа.

Основная часть воздушных целей — 22 беспилотника — была нейтрализована над территорией Ростовской области. Еще три летательных аппарата сбиты над Ставропольским краем.

Напомним, что в Ростовской области в результате атаки БПЛА повреждены три частных дома — выбиты стекла. В четырехквартирном жилом доме повреждены кровля, оконные конструкции и забор.

Ранее сообщалось, что над двумя российскими регионами сбили БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше