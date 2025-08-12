Ричмонд
Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Самары и Ульяновска

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Самары и Ульяновска. Об этом во вторник, 12 августа, сообщила пресс-служба Росавиации.

Такие же ограничения ввели в аэропортах Пензы и Казани.

— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — отметил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

11 августа ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Волгограда. В тот же день воздушное пространство закрыли над Калугой.

9 августа временные ограничения на полеты ввели еще в шести городах России: так, аэропорты Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска временно не принимали и не выпускали самолеты.

Также в Сочи объявили угрозу атаки беспилотников. Тогда пресс-служба Росавиации также сообщила, что в городском аэропорту были введены временные ограничения.