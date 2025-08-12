Бывший начальник центра МО Рутько обвиняется во взяточничестве на 30 млн рублей

По данным суда, Рутько проходит по семи эпизодам получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), двум случаям получения взятки группой лиц в крупном размере, а также в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений (ст. 286 УК РФ). Обвиняемый заключил досудебное соглашение, и дело рассматривается в особом порядке. В настоящее время он находится под домашним арестом.