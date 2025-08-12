Бывший начальник центра МО Рутько обвиняется во взяточничестве на 30 млн рублей

В Московском гарнизонном военном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны РФ полковника Игоря Рутько. Согласно материалам дела, он обвиняется в серии коррупционных преступлений на общую сумму около 30 миллионов рублей.
По данным суда, Рутько проходит по семи эпизодам получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), двум случаям получения взятки группой лиц в крупном размере, а также в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений (ст. 286 УК РФ). Обвиняемый заключил досудебное соглашение, и дело рассматривается в особом порядке. В настоящее время он находится под домашним арестом.
Следствие установило, что в 2014 году Рутько создал специальную группу для выполнения работ по обновлению электронных топографических карт, предназначенных для поставки в Индию. В группу вошли старший научный сотрудник Игорь Бобров и бывший главный научный сотрудник Евгений Долгов.
По версии обвинения, Бобров разработал схему получения взяток от сотрудников, желавших войти в специальную группу и получать повышенные надбавки. Долгов отвечал за оформление документов о выплатах, а Рутько обеспечивал общее прикрытие и влиял на размер вознаграждений. Размер взяток, как утверждает следствие, напрямую зависел от величины ежемесячных надбавок.
Ранее KP.RU писал, что генерал-майора Минобороны РФ Анвара Галимуллина приговорили к двум с половиной годам колонии условно, признав его тем самым виновным по факту служебного подлога и особо крупной растрате.