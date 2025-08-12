В Челябинской области на 31% выросло количество пожаров

В Челябинской области января по июль случилось 5 119 пожаров. Это на 31% больше, чем в том же периоде прошлого года.
По данным региональной Противопожарной службы, от огня и дыма с начала года погибли 92 человека, в том числе шестеро детей.
— Каждый второй погиб в состоянии алкогольного опьянения, а число погибших детей увеличилось вдвое, — уточнили в Противопожарной службе.
Еще 91 человек после пожаров попал в больницы с различными травмами.
Самая распространенная причина возгораний и гибели людей (с ней связано 72% ЧП) — это неосторожное обращение с огнем, в том числе, при курении. Еще в 17% случаев пламя разгоралось из-за проблем с проводкой и электрооборудованием.