В Челябинской области на 31% выросло количество пожаров

С начала года в Челябинской области 92 человека погибли из-за огня и дыма.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области января по июль случилось 5 119 пожаров. Это на 31% больше, чем в том же периоде прошлого года.

По данным региональной Противопожарной службы, от огня и дыма с начала года погибли 92 человека, в том числе шестеро детей.

— Каждый второй погиб в состоянии алкогольного опьянения, а число погибших детей увеличилось вдвое, — уточнили в Противопожарной службе.

Еще 91 человек после пожаров попал в больницы с различными травмами.

Самая распространенная причина возгораний и гибели людей (с ней связано 72% ЧП) — это неосторожное обращение с огнем, в том числе, при курении. Еще в 17% случаев пламя разгоралось из-за проблем с проводкой и электрооборудованием.