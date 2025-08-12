Ричмонд
Стало известно, как выглядит внучка экс-мэра Самары Тархова после полугода в СИЗО

Суд продлил арест дочери экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерине на два месяца, до 2 октября. Журналисты посетили заседание и показали, как изменилась обвиняемая за полгода нахождения в СИЗО.

Тархова обвиняется в двойном убийстве и мошенничестве: по данным следствия, жертвами могли стать ее близкие родственники — дедушка, бывший мэр города Виктор Тархов и бабушка Наталья Тархова. Фото с заседания опубликовало Telegram-канал 63.ru.

5 февраля стало известно, что в Самарской области нашли мертвых супругов Тарховых. Виктор Тархов занимал пост главы администрации Самары с 2006 по 2010 год. Причиной их смерти стали огнестрельные ранения. Основной подозреваемой по делу стала их внучка. При каких обстоятельствах произошло убийство супругов — в материале «Вечерней Москвы».