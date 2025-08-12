Стало известно, как выглядит внучка экс-мэра Самары Тархова после полугода в СИЗО

5 февраля стало известно, что в Самарской области нашли мертвых супругов Тарховых. Виктор Тархов занимал пост главы администрации Самары с 2006 по 2010 год. Причиной их смерти стали огнестрельные ранения. Основной подозреваемой по делу стала их внучка. При каких обстоятельствах произошло убийство супругов — в материале «Вечерней Москвы».