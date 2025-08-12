Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: в Германии восхитились Путиным в преддверии встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин считается одним из наиболее опытных переговорщиков, обладающим глубокими фактами по обсуждаемым вопросам. Об этом заявил один из немецких дипломатов, принимавший участие в минских переговорах.

В Германии считают, что сильная сторона Путина — это факты.

Президент России Владимир Путин считается одним из наиболее опытных переговорщиков, обладающим глубокими фактами по обсуждаемым вопросам. Об этом заявил один из немецких дипломатов, принимавший участие в минских переговорах.

«Он разбирается во всех темах, в деталях юридических обоснований, но всегда манипулирует фактами. Вы должны знать свои факты так же хорошо, как он», — передают слова дипломата Finicial Тimes.

Кроме того, отмечается, что президент США Дональд Трамп не имеет такого сильного навыка в переговорах. В начале 2017 года экс-канцлер Германии Ангела Меркель организовала телефонный разговор с Трампом, чтобы объяснить ему позицию российского президента по поводу исполнения Минских соглашений, но Трамп повесил трубку. Позже американские советники сообщили немецкой стороне, что Трамп был раздражен из-за того, что Меркель пыталась читать ему нотации.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше