FT: в Германии восхитились Путиным в преддверии встречи с Трампом

Кроме того, отмечается, что президент США Дональд Трамп не имеет такого сильного навыка в переговорах. В начале 2017 года экс-канцлер Германии Ангела Меркель организовала телефонный разговор с Трампом, чтобы объяснить ему позицию российского президента по поводу исполнения Минских соглашений, но Трамп повесил трубку. Позже американские советники сообщили немецкой стороне, что Трамп был раздражен из-за того, что Меркель пыталась читать ему нотации.