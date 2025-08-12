Мэр Ставрополя сообщил об отраженной атаке ВСУ

В Ставрополе сбили дроны ВСУ.
В ночь на 12 августа Ставрополь отразил атаку дронов ВСУ. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко.
«Сегодня ночью в Ставрополе была отражена атака БПЛА», — написал Иван Ульянченко в своем telegram-канале. Он отметил, что беспилотники были подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
По его словам, пострадавших нет. Среди разрушений: выбитые стекла на социальном объекте. На месте работают экстренные службы. Также мэр напомнил о продолжающемся режиме опасности атаки БПЛА.
Ранее стало известно о введении такого режима в Ставропольском крае. Тревога поднималась и в других регионах России.