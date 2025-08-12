Экс-мэра Тулуна осудили на пять лет за махинации с жильем и землей

В Иркутской области завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Тулуна. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР региона, суд признал его виновным по четырем статьям и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.
— Как установило следствие, с 2014 по 2023 год чиновник не исполнял свои обязанности должным образом. В частности, он не предпринял мер по расселению 29 семей из аварийного общежития, нарушив их права. В 2020 году он превысил полномочия, включив в список пострадавших от наводнения жильцов 11 домов, которые фактически не пострадали. Это позволило им незаконно получить жилье из государственного фонда, в то время как настоящие пострадавшие остались без помощи, — рассказывают в пресс-службе ведомств.
Также бывший мэр незаконно завладел муниципальной землей, нанеся ущерб городу на 1,2 млн рублей, а в 2022 году передал земельный участок своему сыну, что привело к дополнительным потерям бюджета в 412 тысяч рублей.
Подсудимый полностью признал вину, возместил ущерб и заключил досудебное соглашение. С учетом этих обстоятельств суд назначил наказание и запретил ему занимать руководящие должности в течение трех лет. Сразу после оглашения приговора экс-мэра взяли под стражу в зале суда. Расследование в отношении других фигурантов дела продолжается.
