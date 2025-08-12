Экс-мэра Тулуна осудили на пять лет за махинации с жильем и землей

— Как установило следствие, с 2014 по 2023 год чиновник не исполнял свои обязанности должным образом. В частности, он не предпринял мер по расселению 29 семей из аварийного общежития, нарушив их права. В 2020 году он превысил полномочия, включив в список пострадавших от наводнения жильцов 11 домов, которые фактически не пострадали. Это позволило им незаконно получить жилье из государственного фонда, в то время как настоящие пострадавшие остались без помощи, — рассказывают в пресс-службе ведомств.