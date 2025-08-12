В Боготоле снос домов обернулся уголовным делом о мошенничестве

По версии следствия, в июле 2023 года администрация Боготола наняла коммерческую организацию для выполнения работ по сносу расселенных аварийных домов. Подрядчик за более чем 5,5 млн рублей должен был демонтировать дома, а затем убрать и утилизировать строительный мусор.
Дома были снесены, но мусор фактически не убирался. Несмотря на это, подрядчик предоставил заказчику отчет о проведении работ и договор со сторонней организацией, которая якобы должна была утилизировать отходы. Деньги были получены в полном объеме.
По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159). Точный размер причиненного муниципальному образованию ущерба будет установлен в ходе следствия.
В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации города Боготола.