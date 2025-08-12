Ричмонд
В Боготоле снос домов обернулся уголовным делом о мошенничестве

В Красноярском крае возбудили уголовное дело о мошенничестве при исполнении муниципального контракта, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Источник: Агентство «Москва»

По версии следствия, в июле 2023 года администрация Боготола наняла коммерческую организацию для выполнения работ по сносу расселенных аварийных домов. Подрядчик за более чем 5,5 млн рублей должен был демонтировать дома, а затем убрать и утилизировать строительный мусор.

Дома были снесены, но мусор фактически не убирался. Несмотря на это, подрядчик предоставил заказчику отчет о проведении работ и договор со сторонней организацией, которая якобы должна была утилизировать отходы. Деньги были получены в полном объеме.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159). Точный размер причиненного муниципальному образованию ущерба будет установлен в ходе следствия.

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации города Боготола.