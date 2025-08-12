В Боготоле снос домов обернулся уголовным делом о мошенничестве

По версии следствия, в июле 2023 года администрация Боготола наняла коммерческую организацию для выполнения работ по сносу расселенных аварийных домов. Подрядчик за более чем 5,5 млн рублей должен был демонтировать дома, а затем убрать и утилизировать строительный мусор.