В Минусинске подростки с пистолетом напали на сверстников

По версии правоохранительных органов, тогда двое школьников в возрасте 13 и 15 лет вместе с 17-летней девушкой сидели на лавочке в городском парке на улице Коммунистической. В какой-то момент к ним подошли трое подростков — между компаниями «были неприязненные отношения». Агрессоры 15 и 17 лет избили мальчиков, а их старший 18-летний приятель приставил к голове девушки пневматический пистолет.