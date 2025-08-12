В Минусинске подростки с пистолетом напали на сверстников

В Минусинске группа подростков избила сверстников и пригрозила застрелить их подругу. В Следственном комитете по Красноярскому краю сообщили, что все произошло еще вечером 5 августа.
По версии правоохранительных органов, тогда двое школьников в возрасте 13 и 15 лет вместе с 17-летней девушкой сидели на лавочке в городском парке на улице Коммунистической. В какой-то момент к ним подошли трое подростков — между компаниями «были неприязненные отношения». Агрессоры 15 и 17 лет избили мальчиков, а их старший 18-летний приятель приставил к голове девушки пневматический пистолет.
Следователи завели уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору».
Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом, оружие изъяли.