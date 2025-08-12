На Аляске рассказали о подготовке встречи Трампа и Путина

Вице-губернатор Аляски заявил, что Аляска готова к встрече Путина и Трампа.
У Аляски есть все необходимые ресурсы для организации саммита и обеспечения его безопасности. Регион готов в кратчайшие сроки провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая запланирована на пятницу. Об этом сообщает бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман.
«Мы можем подготовиться очень быстро. Конечно, очень важной частью этого будет безопасность, и у нас есть возможности для ее обеспечения», — передают слова Лемана РИА Новости.
Ранее Трамп заявлял о том, что хочет организовать встречу между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Он уточнил, что предстоящие переговоры с Владимиром Путиным на Аляске запланированы на 15 августа. Ожидается, что одной из ключевых тем переговоров станут вопросы стратегической стабильности и международной безопасности.