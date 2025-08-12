На Аляске рассказали о подготовке встречи Трампа и Путина

Ранее Трамп заявлял о том, что хочет организовать встречу между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Он уточнил, что предстоящие переговоры с Владимиром Путиным на Аляске запланированы на 15 августа. Ожидается, что одной из ключевых тем переговоров станут вопросы стратегической стабильности и международной безопасности.