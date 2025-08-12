В Петербурге ревнивец ранил ножом случайного прохожего, вмешавшегося в ссору

Специалисты по конфликтологии отмечают, что подобные ситуации требуют особой осторожности при вмешательстве. Они подчёркивают, что попытки разрешить чужие эмоциональные конфликты без соответствующих навыков могут привести к непредсказуемым последствиям, как это произошло в данном случае.