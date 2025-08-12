В Петербурге ревнивец ранил ножом случайного прохожего, вмешавшегося в ссору

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошёл резонансный инцидент — 34-летний мужчина в приступе ревности напал с ножом на 65-летнего прохожего. Пенсионер попытался остановить бурную ссору между парой, разгоревшуюся вечером возле хостела на Школьной улице, но сам стал жертвой агрессии.
По предварительной информации, громкий конфликт между влюблёнными привлёк внимание проходящего мимо мужчины. Когда тот вмешался, пытаясь защитить женщину, ситуация резко обострилась. Ревнивец, не сдержав эмоций, достал нож и нанёс пенсионеру колото-резаное ранение.
На место происшествия незамедлительно прибыли бригада скорой медицинской помощи и наряды полиции. Медики оказали пострадавшему первую помощь и срочно госпитализировали его. Подозреваемого в нападении задержали на месте преступления.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, устанавливая все обстоятельства случившегося. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. По словам очевидцев, до момента вмешательства постороннего между парой происходил эмоциональный, но не переходящий в физическое насилие конфликт.
Специалисты по конфликтологии отмечают, что подобные ситуации требуют особой осторожности при вмешательстве. Они подчёркивают, что попытки разрешить чужие эмоциональные конфликты без соответствующих навыков могут привести к непредсказуемым последствиям, как это произошло в данном случае.