Суд ждет подростков за теракт на железной дороге в Новосибирске

Как писал «Ъ-Сибирь», за диверсию на железной дороге 18-летнего новосибирца отправили в колонию на шесть лет. В материалах дела говорится, что в декабре 2024 года молодой человек, которому на тот момент не было 18 лет, поджег релейный шкаф между станциями Новосибирск-Восточный и Новосибирск-Главный. Ущерб транспортной инфраструктуре превысил 150 тыс. руб.