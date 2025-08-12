На четыре миллиона рублей обманули мошенники двоих жителей Хабаровска

Двое жителей Хабаровска потеряли почти четыре миллиона рублей из-за мошенников. 33-летний техник был обманут псевдоаналитиками, которые через интернет убедили его вложить деньги в криптовалюту. За месяц он перевел аферистам 1,44 миллиона рублей, из которых 400 тысяч — его собственные сбережения. В конце концов, его виртуальный счет был заблокирован. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.