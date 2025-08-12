На четыре миллиона рублей обманули мошенники двоих жителей Хабаровска

Двое жителей Хабаровска потеряли почти четыре миллиона рублей из-за мошенников. 33-летний техник был обманут псевдоаналитиками, которые через интернет убедили его вложить деньги в криптовалюту. За месяц он перевел аферистам 1,44 миллиона рублей, из которых 400 тысяч — его собственные сбережения. В конце концов, его виртуальный счет был заблокирован. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Пенсионерка, в свою очередь, попалась на уловки мошенников, представившихся сотрудниками службы доставки. Женщина перевела на чужие счета 3,118 миллиона рублей, поддавшись на угрозы и ложные обещания «спасения» ее накоплений. Полиция открыла уголовные дела по статье «Мошенничество».
Сотрудники полиции напоминают жителям Хабаровска о необходимости быть осторожными при финансовых операциях. Никогда не доверяйте незнакомцам, предлагающим «безопасные» счета или гарантированный доход. Если вам звонят с подобными предложениями, немедленно прекратите разговор и заблокируйте номер.
Если у вас нет опыта в инвестициях или криптовалюте, не рискуйте деньгами по совету неизвестных. Будьте бдительны и, если стали жертвой мошенников, сразу обращайтесь в полицию по телефону 02 или 102 с мобильного.