Девушка на моноколесе погибла в жесткой аварии на юге Подмосковья

ДТП произошло вчера около 19:00 на 5-м километре трассы «МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД». 21-летняя жительница Ленинского округа выехала со второстепенной дороги на главную. Владелица СИМ столкнулась с большегрузом «Шакман». От полученных травм она скончалась на месте происшествия.