Девушка на моноколесе погибла в жесткой аварии на юге Подмосковья

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Ленинском округе.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Ленинском округе. 21-летняя девушка на моноколесе столкнулась с самосвалом. В результате аварии она погибла на месте, передает ГУ МВД по Московской области.

ДТП произошло вчера около 19:00 на 5-м километре трассы «МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД». 21-летняя жительница Ленинского округа выехала со второстепенной дороги на главную. Владелица СИМ столкнулась с большегрузом «Шакман». От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции расследуют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

