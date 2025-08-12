В Самарской области 12 августа утром закрыли аэропорт «Курумоч»

Аэропорт «Курумоч» приостановил приём и отправку всех рейсов с 08:35 12 августа. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ранее, в ночные часы, в Курумоче принял экстренный рейс из Махачкалы, следовавший в Саратов.
Из-за ограничений на полёты в соседнем регионе лайнер был перенаправлен в Самару.
Сейчас пассажиры ожидают дальнейших инструкций и перебронирования на следующие доступные рейсы.
К 08:50 в аэропорту было объявлено о массовых сбоях в расписании.
Под них попали как минимум два направления: вылет в Санкт-Петербург, запланированный на 11:20, временно задержан, а рейс в Москву, назначенный на 12:05, отменён полностью.
Тем временем сообщается, что в ночь с 11 на 12 августа, с 23:50 до 03:40, были отражены 25 украинских беспилотников самолётного типа.
Большинство из них — 22 аппарата — уничтожены над Ростовской областью, ещё три — над территорией Ставропольского края. Об этом рассказала ГТРК «Самара».
Пассажирам рекомендуется следить за информацией на табло аэропорта, в приложениях авиакомпаний и на официальных ресурсах.
————.
