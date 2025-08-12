Раскрыто покушение на убийство мужчины и женщины, совершенное 28 лет назад

Как стало известно «МК», преступление произошло в ночь на 11 ноября в квартире дома на Симферопольском бульваре. Мужчина в ходе конфликта из-за имущества открыл огонь по своим знакомым, выстрелив в приятеля и приятельницу из пистолета «ТТ» в общей сложности 10 раз. Оба выжили, но были госпитализированы. Тогда злоумышленнику удалось скрыться. В ходе работы следователей и криминалистов столичного СК России по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет совместно с оперативными удалось установить его личность и местоположение. Как сообщила руководитель пресс-службы ГСУ СКР по Москве, задержанный дал признательные показания.