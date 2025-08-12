Прокуратура Владивостока ищет мальчика, кинувшего камень в группу школьниц

Инцидент произошёл вечером 11 августа 2024 года на участке между домом № 5 по улице Ладыгина и торговым центром. Три девочки-подростка проходили мимо двух мальчиков. Один из ребят поднял с земли булыжник и бросил в спину уходящим девушкам, попав в голову одной из них. Затем школьники скрылись, бригаду скорой медицинской помощи вызвали очевидцы. Нападение зафиксировали камеры придомового уличного видеонаблюдения, жильцы опубликовали его в телеграм-канале микрорайона с расчётом, что запись поможет идентифицировать дебошира. Мальчикам на вид около 13 лет, девочки — их ровесницы, возможно, немного старше.
Установление обстоятельств инцидента контролирует прокуратура. Надзорное ведомство также оценит работу органов системы профилактики нарушений в среде несовершеннолетних, условия проживания и воспитания детей — участников конфликта.
Что предшествовало нападению хулигана на девочек-подростков, неизвестно.
В Артёме тем временем расследуют другой инцидент с участием подростков, уже квалифицированный как покушение на убийство: подростки в возрасте 15 и 16 лет избили 21-летнего юношу, с которым у них произошёл словесный конфликт весной, и выстрелили ему в голову из травматического оружия, предположительно из пневматического пистолета. Потерпевший остаётся на лечении в больнице. Прокуратура, контролируя расследование уголовного дела, заодно проверит работу органов профилактики в среде несовершеннолетних.