В Красноярске военнослужащего осудили за убийство пьяного прохожего в уличной драке

Красноярский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который до смерти избил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.
Как установило следствие, между военным и незнакомым ему пьяным мужчиной произошла ссора. Во время конфликта прохожий первым ударил солдата. В ответ тот нанес ему несколько ударов кулаками и коленом по голове.
После того как пострадавший упал, военнослужащий еще несколько раз ударил его ногами по голове. Через несколько дней избитый мужчина скончался в больнице от полученных травм.
Суд назначил военнослужащему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.