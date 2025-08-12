Ричмонд
В Красноярске военнослужащего осудили за убийство пьяного прохожего в уличной драке

В Красноярске военнослужащего приговорили к 8 годам колонии за драку, которая закончилась смертью одного из участников.

Источник: AP 2024

Красноярский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который до смерти избил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Как установило следствие, между военным и незнакомым ему пьяным мужчиной произошла ссора. Во время конфликта прохожий первым ударил солдата. В ответ тот нанес ему несколько ударов кулаками и коленом по голове.

После того как пострадавший упал, военнослужащий еще несколько раз ударил его ногами по голове. Через несколько дней избитый мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Суд назначил военнослужащему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.