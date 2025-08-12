В Хабаровском крае юноша до смерти избил собутыльника и пойдёт под суд

По данным следствия, в апреле 2025 года злоумышленник вместе с компанией распивал алкоголь в одной из квартир на улице 2-й Микрорайон. Между ним и потерпевшим произошла ссора, быстро переросшая в драку. Обвиняемый лупил потерпевшего руками и ногами — следователи насчитали не менее 54 ударов по телу и голове — и прекратил расправу лишь когда тот упал на пол без сознания.