Исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие за день до преступления

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье забрали оружие для его совершения за день до преступления — в лесном массиве недалеко от МКАД. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся у него в распоряжении материалы уголовного дела.