Исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие за день до преступления

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье забрали оружие для его совершения за день до преступления — в лесном массиве недалеко от МКАД. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся у него в распоряжении материалы уголовного дела.
Уточняется, что 21 марта прошлого года террористы подобрали место в лесном массиве в 15 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе и в тот же день там состоялась передача оружия, привезенного одним из преступников из Дагестана, — три автомата Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы.
Теракт в «Крокусе» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024-го, перед концертом рок-группы «Пикник». Преступники открыли стрельбу по людям и подожгли зрительный зал. По данным Следственного комитета РФ, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, еще 609 получили различные травмы.
Подсудимыми числятся 19 человек, 13 из которых обвиняются непосредственно в терроризме, а остальные — в содействии террористической деятельности.