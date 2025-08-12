Спасатели сняли с дерева в центре Москвы домашнюю змею

Пропавшую змею в Москве нашли в пункте выдачи заказов. По словам менеджера заведения, рептилия могла сбежать из соседнего зоомагазина. Девушке не удалось связаться с хозяевами змеи, ей пришлось вызвать спасателей. «Вечерняя Москва» выясняла, какие виды пресмыкающихся встречаются в столичном регионе и где именно их можно обнаружить.