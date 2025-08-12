Спасатели сняли с дерева в центре Москвы домашнюю змею

Владелец змеи сразу забил тревогу, как только заметил пропажу, а вечером соседи обнаружили рептилию на дереве на уровне четвертого этажа.
Добровольцы из поисково-спасательного отряда «СпасРезерв» оперативно сняли Маргариту Владленовну с дерева и вернули ее счастливому хозяину, передает Telegram-канал.
Ранее щитомордник — вид ядовитых змей семейства гадюковых заметили возле детской площадки у Битцевского парка в Москве.
Пропавшую змею в Москве нашли в пункте выдачи заказов. По словам менеджера заведения, рептилия могла сбежать из соседнего зоомагазина. Девушке не удалось связаться с хозяевами змеи, ей пришлось вызвать спасателей. «Вечерняя Москва» выясняла, какие виды пресмыкающихся встречаются в столичном регионе и где именно их можно обнаружить.