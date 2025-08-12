«Хорошо, что я в лодке»: сибиряк плыл по реке, когда ночную тишину пронзил леденящий душу рык — увиденное поразило всех

Осторожно направив плавсредство вдоль берега, он включил тепловизор. Картина, открывшаяся перед ним, была одновременно пугающей и завораживающей: три крупных бурых медведя сошлись в ожесточенном противостоянии. Один из них, явно доминирующий, яростно защищал темную массу у кромки воды, бросаясь на сородичей с ревом, от которого сжималось сердце.