«Хорошо, что я в лодке»: сибиряк плыл по реке, когда ночную тишину пронзил леденящий душу рык — увиденное поразило всех

Ночная тишина над Баргузинским заповедником в Забайкалье взорвалась леденящим душу ревом. Юрий Гороховский, участковый госинспектор «Заповедного Подлеморья», привык к звукам тайги, но то, что он услышал в свое очередное дежурство, заставило кровь похолодеть.
— Первая мысль: «Хорошо, что я в лодке и на воде, а не там, в лесу!» — признается инспектор.
Увиденное поразило госинспекторов. Фото: Федор Мартусов, «Заповедное Подлеморье».
Осторожно направив плавсредство вдоль берега, он включил тепловизор. Картина, открывшаяся перед ним, была одновременно пугающей и завораживающей: три крупных бурых медведя сошлись в ожесточенном противостоянии. Один из них, явно доминирующий, яростно защищал темную массу у кромки воды, бросаясь на сородичей с ревом, от которого сжималось сердце.
Утром инспектор вместе с коллегой, Федором Мартусовым, отправился к месту ночной схватки. Оказалось, медведь загнал и убил взрослого лося. Хищник по-прежнему охранял добычу, не подпуская никого. Мартусову удалось сделать редкие кадры — гигантский зверь, стоящий над тушей, зорко осматривающий окрестности.
