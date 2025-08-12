Ричмонд
«Хорошо, что я в лодке»: сибиряк плыл по реке, когда ночную тишину пронзил леденящий душу рык — увиденное поразило всех

В Забайкалье медведь задавил взрослого лося.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ночная тишина над Баргузинским заповедником в Забайкалье взорвалась леденящим душу ревом. Юрий Гороховский, участковый госинспектор «Заповедного Подлеморья», привык к звукам тайги, но то, что он услышал в свое очередное дежурство, заставило кровь похолодеть.

— Первая мысль: «Хорошо, что я в лодке и на воде, а не там, в лесу!» — признается инспектор.

Увиденное поразило госинспекторов. Фото: Федор Мартусов, «Заповедное Подлеморье».

Осторожно направив плавсредство вдоль берега, он включил тепловизор. Картина, открывшаяся перед ним, была одновременно пугающей и завораживающей: три крупных бурых медведя сошлись в ожесточенном противостоянии. Один из них, явно доминирующий, яростно защищал темную массу у кромки воды, бросаясь на сородичей с ревом, от которого сжималось сердце.

Утром инспектор вместе с коллегой, Федором Мартусовым, отправился к месту ночной схватки. Оказалось, медведь загнал и убил взрослого лося. Хищник по-прежнему охранял добычу, не подпуская никого. Мартусову удалось сделать редкие кадры — гигантский зверь, стоящий над тушей, зорко осматривающий окрестности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что сибирячка пошла по грибы с мужем и друзьями, но неожиданно произошло страшное.