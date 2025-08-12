Ричмонд
Девушка на моноколесе врезалась в грузовик и погибла в Подмосковье

Девушка на моноколесе врезалась в грузовик и погибла в Подмосковье. Об этом во вторник, 12 августа, сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

По данным следствия, вечером 11 августа на пятом километре автодороги МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД девушка на моноколесе выехала со второстепенной дороги на главнуб, где врезалась в грузовик «Шакман».

В результате аварии девушка погибла на месте. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.

— По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, — сообщается в Telegram-канале ведомства.

До этого на Ходынском бульваре произошло столкновение мотоцикла с электровелосипедом, в результате чего погибли два человека — водитель и пассажир мотоцикла.

7 августа на пересечении Шмитовского проезда и Стрельбищенского переулка в Москве мотоциклист на высокой скорости врезался в легковой автомобиль «Киа», который выезжал на трассу. Водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм.