Девушка на моноколесе врезалась в грузовик и погибла в Подмосковье. Об этом во вторник, 12 августа, сообщила пресс-служба подмосковной полиции.
По данным следствия, вечером 11 августа на пятом километре автодороги МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД девушка на моноколесе выехала со второстепенной дороги на главнуб, где врезалась в грузовик «Шакман».
В результате аварии девушка погибла на месте. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.
— По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, — сообщается в Telegram-канале ведомства.
До этого на Ходынском бульваре произошло столкновение мотоцикла с электровелосипедом, в результате чего погибли два человека — водитель и пассажир мотоцикла.
7 августа на пересечении Шмитовского проезда и Стрельбищенского переулка в Москве мотоциклист на высокой скорости врезался в легковой автомобиль «Киа», который выезжал на трассу. Водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм.