В Италии автомобиль с семьей из Молдовы упал в реку: 6-летний мальчик застрял в автокресле — ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии

6-летний мальчик из Молдовы госпитализирован в тяжелом состоянии в итальянской больнице.
Инцидент произошёл на улице Виа Пьяве Веккьо, недалеко от торгового центра Tosano. По предварительным данным, 38-летняя женщина-водитель не справилась с управлением во время разворота, после чего транспортное средство опрокинулось в воду и погрузилось примерно на пять метров.
Женщина и ее 12-летняя дочь смогли выбраться на берег самостоятельно, а ребенок застрял в автокресле — пишет t.me/nemdnews.
Пожарные и дайверы сумели его спасти. Малыш, находящийся в критическом состоянии, был доставлен на вертолете в больницу Падуи.