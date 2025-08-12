Ричмонд
В Италии автомобиль с семьей из Молдовы упал в реку: 6-летний мальчик застрял в автокресле — ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии

В автомобиле находилась мать и двое детей — 12-летняя дочь и 6-летний сын.

Источник: corrieredelveneto.corriere.it

6-летний мальчик из Молдовы госпитализирован в тяжелом состоянии в итальянской больнице.

Инцидент произошёл на улице Виа Пьяве Веккьо, недалеко от торгового центра Tosano. По предварительным данным, 38-летняя женщина-водитель не справилась с управлением во время разворота, после чего транспортное средство опрокинулось в воду и погрузилось примерно на пять метров.

Женщина и ее 12-летняя дочь смогли выбраться на берег самостоятельно, а ребенок застрял в автокресле — пишет t.me/nemdnews.

Пожарные и дайверы сумели его спасти. Малыш, находящийся в критическом состоянии, был доставлен на вертолете в больницу Падуи.