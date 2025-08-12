В Италии автомобиль с семьей из Молдовы упал в реку: 6-летний мальчик застрял в автокресле — ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии

Инцидент произошёл на улице Виа Пьяве Веккьо, недалеко от торгового центра Tosano. По предварительным данным, 38-летняя женщина-водитель не справилась с управлением во время разворота, после чего транспортное средство опрокинулось в воду и погрузилось примерно на пять метров.