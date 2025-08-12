Бастрыкин потребовал доклад по факту смерти отца двоих детей от одного удара

В Уфе умер 37-летний отец двоих детей. Он поругался с уфимцем, которого ошибочно принял за таксиста, и погиб от его одного удара в голову. Родители погибшего жителя Уфы обращаются к руководству Следственного комитета России, поскольку виновник до сих пор не понес наказания.
Следственное управление по Башкирии возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В рамках расследования назначена комплексная судмедэкспертиза.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского следственного управления Владимиру Архангельскому предоставить отчет о ходе расследования. Дело взято на особый контроль центральным аппаратом ведомства, добавили в Следкоме.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.