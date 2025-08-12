Бастрыкин потребовал доклад по факту смерти отца двоих детей от одного удара

В Уфе умер 37-летний отец двоих детей. Он поругался с уфимцем, которого ошибочно принял за таксиста, и погиб от его одного удара в голову. Родители погибшего жителя Уфы обращаются к руководству Следственного комитета России, поскольку виновник до сих пор не понес наказания.