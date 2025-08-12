Задержки рейсов в России 12 августа: информация к этому часу

Какие рейсы задерживаются 12 августа 2025 года.
В настоящее время ряд воздушных гаваней страны столкнулся с серьезными корректировками в расписании отправлений, а также с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Это создает определенные сложности для пассажиров и требует повышенного внимания при планировании путешествий. Что известно о задержках на данный момент — в материале URA.RU.
Сколько рейсов задерживается сейчас.
Сочи.
В сочинском аэропорту им. В. И. Севастьянова задержаны 18 рейсов. Среди городов — Курган, Москва, Санкт-Петербург, Тель-Авив, Псков, Хургада, Самара. Также 18 рейсов задерживаются на прилет. Среди направлений — Уфа, Челябинск, Новосибирск, Хургада, Москва, Саратов.
Самара.
В международном аэропорту «Курумоч» самарской области введены ограничения для обеспечения безопасности полетов, — отметил представитель Росавиации в соцсетях. На вылет задержано 7 рейсов. Среди направлений — Анталья, Екатеринбург, Шарм-эль-Шейх. С опозданием прилетят рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.
Обновлено: в аэропорту введены ограничения на прием и отправку рейсов.
Саратов.
В воздушной гавани аэропорта Гагарин в Саратове на вылет задержаны рейсы из Москвы, Екатеринбурга и Сочи. Прилетят с опозданием самолеты из Махачкалы, Москвы и Сочи.
Позже представители Росавиации сообщили, что закрыт аэропорт на прием и отправку рейсов.
Санкт-Петербург.
В аэропорту Пулково задержаны 7 вылетов. Среди направлений — Самара, Нижний Новгород, Чебоксары, Астрахань, Казань. Отменено 18 рейсов — большинство из них в Москву. На прибытие задержаны 9 рейсов из Москвы, Самарканда, Самары, Антальи, Иркутска.
Обновлено (10:00 мск): два пассажирских самолета, следовавших из Санкт-Петербурга в Калининград, вернулись в аэропорт Пулково из-за сильной грозы над Финским заливом. Из-за непогоды лайнеры некоторое время кружили над заливом, после чего вернулись в аэропорт вылета.
Москва.
На 09:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержаны вылеты 14 рейсов до Владикавказа, Санкт-Петербурга, Алматы, Казани, Калининграда и Сочи. Отменены вылеты в Самару и Санкт-Петербург. Еще больше, около 45 рейсов задержаны на прибытие. Среди направлений — Махачкала, Ереван, Горно-Алтайск, Новосибирск, Улан-Удэ и Пенза.
В аэропорту Внуково задержаны 4 вылета. Среди направлений — Самара, Ульяновск, Алматы и Баку. С опозданием прилетят рейсы из Алматы, Тбилиси, Якутска, Антальи и Минеральных Вод.
В Домодедово задержаны 6 рейсов: Хургада, Сочи, Санкт-Петербург, Ашхабад. На прибытие задерживаются 9 рейсов. Среди направлений — Шарм-эль-Шейх, Ош, Иркутск, Омск, Усть-Каменогорск, Норильск, Новосибирск и Сочи.
Петропавловск-Камчатский.
В аэропорту Елизово 12 августа задержан вылет до Никольского. На прилет задержано 4 рейса. Среди направлений — Анадырь, Оссора, Москва и Никольское.
На данный момент ограничения на прием и выпуск введены в воздушных гаванях Самары, Ульяновска, Казани, Нижнекамска, Оренбурга.
Обновлено (10:00): Росавиация сообщила о временном прекращении работы аэропорта Ижевска. Авиагавань не принимает и не отправляет рейсы в целях обеспечения безопасности полетов.