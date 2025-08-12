Задержки рейсов в России 12 августа: информация к этому часу

В настоящее время ряд воздушных гаваней страны столкнулся с серьезными корректировками в расписании отправлений, а также с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Это создает определенные сложности для пассажиров и требует повышенного внимания при планировании путешествий. Что известно о задержках на данный момент — в материале URA.RU.