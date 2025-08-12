Ричмонд
Причиной наезда грузовика на людей в Новосибирске мог стать конфликт

Водитель самосвала в Новосибирске мог наехать на людей из-за конфликта. Об этом во вторник, 12 августа, сообщил RT со ссылкой на источники.

На месте аварии произошла драка, в которой участвовал водитель грузовика, сообщается в материале.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц после умышленного наезда водителя грузовика на группу людей в Новосибирске. По данным следствия, водитель дважды намеренно сбил пешеходов и въехал в кафе, после чего скрылся. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Ранее экс-партнер по бизнесу застрелил управляющую магазином в Сочи. После этого он въехал на внедорожнике в витрину магазина и попытался убить директора торговой точки. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.