Причиной наезда грузовика на людей в Новосибирске мог стать конфликт

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц после умышленного наезда водителя грузовика на группу людей в Новосибирске. По данным следствия, водитель дважды намеренно сбил пешеходов и въехал в кафе, после чего скрылся. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.